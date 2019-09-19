شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يطلق حملة تأييد للرئيس السيسي ويدعو الشعب للتصدى للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب الحرية المصرى، بالقاهره لقاء تنظيميا بهيئة مكتب القاهرة وأمناء الاقسام بحضور دكتور أحمد بيومي الأمين المساعد، ودكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، واللواء يحيى وهدان أمين القاهرة، ورافت زكى أمين تنظيم القاهره.

وشهد الاجتماع شرح خطة أمانة القاهرة فى المرحلة القادمة التى تسبق الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أمين تنظيم الحزب على توجيه رسالة شكر من قيادات الحزب، والدكتور صلاح حسب الله لأمانة القاهرة، على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، وأيضا تحليل لإيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة لتفعيل تواجد الحزب داخل الشارع.

ولفت إلى دور الحزب وأماناته المركزية وأمانات المحافظات فى دعم استقرار الدولة المصرية والاصطفاف خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى استعادة هيبة الدولة المصرية وحربه ضد الشائعات الهدامة، والتأكيد على إطلاق حملة: "نثق فيك.. سير ونحن حائط السد ياسيسي ،"وإطلاق الهاشتاج المؤيد للرئيس السيسي .

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