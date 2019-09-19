شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منى منير: القوات المسلحة الحاجز الوحيد أمام تنظيم الإخوان الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية تستغل كامل الإمكانيات والقنوات المتاحة لها فى محاولة نشر الشائعات وبث الأكاذيب فى الفترة الأخيرة بهدف زعزعة استقرار الوطن وثقة الشعب المصرى فى الرئيس والجيش ومؤسسات الدولة.

وأشارت النائبة إلى أن القوات المسلحة المصرية تتعرض إلى حملة ممنهجة تستخدم كافة الأساليب القذرة من أجل تشويه صورتها وإيجاد منفذ لضرب الوطن.

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وأكدت أن القوات المسلحة هى الحاجز الوحيد أمام تنظيم الإخوان الإرهابى الذى يريد أن ينال من الدولة، ومحاولات ضربها هى بداية لضرب الوطن، ما يتطلب إجراءات حاسمة لمواجهتها.

يُذكر أن الدولة المصرية، تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

وتُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".