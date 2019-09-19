شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة البرلمان: أجهزة مخابرات تستخدم عناصر الإخوان للنيل من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تحرك مؤسسات الدولة وخاصة الإعلام، لمواجهة الإرهاب والتصدى له بكل حسم، وذلك من خلال الرد على جميع الأكاذيب والإشاعات التى تنشرها وسائل التواصل الإجتماعى بدعم من جماعة الإخوان والتيارات الإرهابية.

وأشارت النائبة إلى وجود حملة للنيل من مؤسسات الدولة الوطنية وتقويض النجاحات التى حققتها، ما يتطلب معه دور لأجهزة الدولة والمواطنين فى مواجهة التحديات الآنية ومجابهة كل دعاوى التشكيك بمؤسساتنا الوطنية.

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وشددت على أن الحرب الشرسة التي يتم شنها ضد الدولة المصرية ومؤسسة القوات المسلحة، تؤكد أن هناك أجهزة مخابرات تستهدف أمن الوطن واستقراره لنوايا خبيثة وتستغل فى هذا الأمر عناصر الجماعة الإرهابية.

يُذكر أن الدولة المصرية تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

وتُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".