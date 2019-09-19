ضبط موظف بالمعاش لتنقيبه عن الأثار داخل منزله في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع ضباط شرطة السياحة، اليوم الخميس، القبض على موظف بمجلس مدينة أبو كبير، لتنقيبه عن الأثار داخل منزله، وجرى التحفظ عليه وعلى أدوات الحفر وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بقيام ضباط مباحث أبو كبير، بالتعاون والاشتراك مع ضباط شرطة السياحة والأثار، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، من ضبط "محمد.أ.ع" موظف على المعاش بدرجة مدير عام، مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمسكنه.

وجرى مداهمة المسكن بعد صدور إذن من النيابة العامة، وتبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار، بالمنزل وبداخلها سرداب، وتم التحفظ عليه وعلى أدوات الحفر، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.