جامعة المنصورة تتبنى مبادرة لنشر ثقافة السلامة المهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اختتمت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "اعرف واحمي نفسك"، والتي استمرت على مدار يومين، بهدف توعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين فب كافة المنشآت والقطاعات والمراكز الطبية والإدارات، بالسلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة المهنية.

وأكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة في رسالة للمشاركين عبر "الفيديو كونفرانس"، أن المبادرة تهدف للتعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول لبيئة عمل آمنة.

وقال أيمن ربيع وكيل أول الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إن السلامة والصحة المهنية قد اتخذت مفهومًا جديدًا إضافة إلى أنها مجموعة قوانين وأحكام يتم تطبيقها فأصبحت على أرض الواقع، لنشر الثقافة الخاصة بها بصفة عامة في المقام الأول.

وأشار الى أن السلامة والصحة المهنية تعني أمن وسلامة الإنسان أينما وجد، مؤكدًا ضرورة الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في مجال العمل في قطاع السلامة والصحة المهنية للتعامل الجيد والمتميز مع هذا الملف في المنشآت المختلفة .

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وشدد على أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية ، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل.

وأوضح "ربيع"، أن رسالة وزارة القوى العاملة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

شارك في الندوة أحمد القللي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، والسيد السنجابي، وكيل المديرية، والمهندسة سحر على، بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، ومسئولي السلامة والصحة المهنية والأزمات والكوارث بالمنشآت الجامعية ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالمراكز والمناطق التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة.