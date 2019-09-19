محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى، أن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2019-2020 في موعدها المحدد سلفا يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري.
وأوضحت في بيان الخميس، أنه لا صحة مطلقا للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم العالي تصدر بيانًا رسميًا بشأن موعد بدء الدراسة في الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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