وزيرة البيئة : نبذل قصارى جهدنا للحد من انتشار السحابة السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزيرة البيئة، توجيهاتها بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة نوبات تلوث الهواء، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة بجهازيها والأفرع الإقليمية ببذل قصارى جهدها وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لعمل إجراءات موسعة للحد من انتشار السحابة السوداء.

وقالت الوزيرة، في بيان، اليوم الخميس، إنه يتم إدارة أزمة حرق قش الأرز بأحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية، والتي تشمل متابعة المحاور الموجودة بميادين جمع قش الأرز، وتتبع سيارات المحاور بواسطة تقنية الـتتبع"Gps".

ومن خلال التعاون مع وزارة الزراعة، تم تجميع ما يقرب من 53325 طن قش أرز حتى الآن من مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها 363 موقعًا، وذلك للتعامل مع قش الأرز والاستفادة منه بدلًا من حرقه، وتم تحرير 47 محضرًا للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.

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كما تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 11418 سيارة حتى الآن، وتبين مخالفة 2427 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما جرى التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 2425 منشأة صناعية، وتبين مخالفة 525 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي إطار الدور التوعوي لوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، تم تنفيذ 959 ندوة توعوية للمزراعين حول أضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التي تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي وكذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

​وتناشد وزارة البيئة، المواطنين بالإبلاغ عن الحرائق المكشوفة للمخلفات من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، أو عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook "وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية"، أو من خلال تطبيق WhatsApp على رقم 01222693333، أو الاتصال على الخط الأرضي 022525640.