"قيمة الأقساط".. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن رد أموال المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2165 لسنة 2019، بشأن ضوابط تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يشمل القرار قيمة الأقساط المستحقة على الخزانة العامة للدولة حول أموال المعاشات.

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