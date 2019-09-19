وكالات- قالت الشرطة اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، إن حريقا إندلع في مدرسة إسلامية في ليبيريا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 طفلا.
وقال موزيس كارتر، المتحدث بإسم الشرطة "كان الأطفال يحفظون القرآن عندما إندلع الحريق" الذي قال إنه نتج عن مشكلة في الكهرباء.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وقال كارتر إن اثنين من الناجين نقلا إلى المستشفى.
وقال الرئيس جورج ويا على "تويتر" إن الحريق بدأ في وقت متأخر أمس الثلاثاء في إحدى ضواحي العاصمة مونروفيا.
وأضاف "أقدم التعازي لأسر الأطفال الذين توفوا مساء أمس في مدينة باينسفيل. إنها فترة صعبة على أسر الضحايا وعلى ليبيريا بأسرها".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيريا / مقتل ما لا يقلّ عن 27 طفلا في حريقٍ بمدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.