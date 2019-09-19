ليبيريا / مقتل ما لا يقلّ عن 27 طفلا في حريقٍ بمدرسة

وكالات- قالت الشرطة اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، إن حريقا إندلع في مدرسة إسلامية في ليبيريا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 طفلا.

وقال موزيس كارتر، المتحدث بإسم الشرطة "كان الأطفال يحفظون القرآن عندما إندلع الحريق" الذي قال إنه نتج عن مشكلة في الكهرباء.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

Advertisements

وقال كارتر إن اثنين من الناجين نقلا إلى المستشفى.

وقال الرئيس جورج ويا على "تويتر" إن الحريق بدأ في وقت متأخر أمس الثلاثاء في إحدى ضواحي العاصمة مونروفيا.

وأضاف "أقدم التعازي لأسر الأطفال الذين توفوا مساء أمس في مدينة باينسفيل. إنها فترة صعبة على أسر الضحايا وعلى ليبيريا بأسرها".