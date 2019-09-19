سفارة بغداد بالقاهرة تُعلن عن تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى مصر

أعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة عن توصلها مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وقد طُبِّقَ هذا الاجراء بدءاً من هذا اليوم الخميس المصادف 19/9/2019.
وأشارت السفارة الى أن السلطات المصرية، سَمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة الى مصر بــ(٥) أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددةً بـ(٢٠) فرداً.
وتأتي هذه التسهيلات بعد تواصل مُثمر للسيد السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدىجامعة الدول العربية، وكادر السفارة، مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، التي أبدت تعاوناً كبيراً لإنجاز هذه التسهيلات، التي ستصب في تطوير العلاقات الانسانية بين الشعبين الشقيقين.
ونوهَت السفارة في ذات السياق، الى وجود تسهيلات أُخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي الذين يرومون زيارة جمهورية مصر العربية
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