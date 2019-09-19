لقاء قمة بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع المقبل

أعلن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن الرئيس مون جيه-إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان لقاء قمة يوم 23 سبتمبر الجاري في نيويورك.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه من المنتظر أن يتوجه الرئيس مون إلى نيويورك يوم الأحد المقبل، في زيارة تستمر خمسة أيام لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُعتبر اللقاء المرتقب بين مون وترامب هو اللقاء التاسع بين الزعيمين وبعد 3 أشهر من لقاءهما الأخير في سول في يونيو الماضي.



ونقلت الوكالة عن مسئول في مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله: "سيناقش الرئيس مون في محادثات القمة المقبلة سبل التعاون من أجل تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام المستدام، بالإضافة إلى سبل توطيد التحالف الكوري والأمريكي والقضايا الإقليمية".

وقالت الوكالة إن الاهتمام يتركز على لقاء القمة المرتقب في نيويورك لتوقيته وسط بوادر تشير إلى أن استئناف المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بات وشيكا بعد أن وصلت

إلى طريق مسدود على إثر انتهاء محادثات القمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في هانوي في فبراير الماضي دون التوصل إلى اتفاق.وأضافت الوكالة أن الرئيس مون يخطط لاستغلال القمة كمنبر لتحقيق التقدم في المفاوضات النووية الكورية الشمالية والأمريكية وإجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية.وتابعت الوكالة أن هذه القمة تحظى بأهمية كبيرة أيضًا نظرًا لاحتمالية أن تمهد المحادثات طريقا لحدوث انفراجة في مسألتي استئناف تشغيل مجمع كيسونج الصناعي في الحدود المشتركة بين الكوريتين وإعادة السياحة إلى جبل كومكانج في كوريا الشمالية، حيث توقف المشروعان جراء مواصلة العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية.