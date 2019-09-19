نتنياهو "يستجدي" جانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه ليس هناك مفر من تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، ودعا نتنياهو رئيس قائمة (أزرق أبيض)، بيني جانتس، إلى الاجتماع معه فورًا لمناقشة تشكيل الحكومة.

وقال نتنياهو - في بيان - "خلال الانتخابات طالبت بإقامة حكومة يمين، لكن لسوء الحظ، أظهرت النتائج أن الأمر غير ممكن، الشعب لم يحسم بين الكتلتين، لذلك لا يوجد مفر سوى إقامة حكومة وحدة موسعة، ومركبة من كافة المكونات".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله "إن الشعب يتوقع من كلينا

أن نظهر مسؤولية ونقوم بالتعاون، لذلك أطالبك - بيني، تعال لنجتمع اليوم، بأي ساعة بأي لحظة، حتى نحرك هذه العملية، محظور علينا ولا يوجد أي سبب للوصول إلى انتخابات ثالثة، أنا ضد هذا، مطلب الساعة حكومة وحدة واسعة، اليوم".ورد حزب (أزرق أبيض) أو (كحول لافان ) على دعوة نتنياهو، بالتأكيد على أن جانتس يجب أن يكون رئيسا للحكومة.في غضون ذلك، وبعد فرز حوالي 180 ألف صوت من المغلفات المزدوجة لانتخابات الكنيست الـ22 والتي يزيد عددها بقليل عن 240 ألفا، ارتفع تحالف (أرزق أبيض) إلى 33 مقعدا، وحصل حزب (إسرائيل بيتنا) بقيادة أفيجدور ليبرمان، على 8 مقاعد، وبعد فرز محو 96.5% من الأصوات، لم يتغير نصيب باقي الأحزاب: الليكود 31 مقعدا، والقائمة المشتركة 13، وشاس 9، ويسرائيل بيتنا 8، ويهوداة هتوراة 8 مقاعد، واليمين 7 ، وحزب العمل 6، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.وبدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل أمس، عملية فرز الأصوات في المغلفات المزدوجة والتي توفر إمكانية التصويت لمن لا يستطيع التصويت في صندوق الاقتراع القريب من سكنه، ومن بينهم الجنود والدبلوماسيون خارج إسرائيل وذوي الإعاقات الحركية والمرضى في المستشفيات والسجناء.