أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه ليس هناك مفر من تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، ودعا نتنياهو رئيس قائمة (أزرق أبيض)، بيني جانتس، إلى الاجتماع معه فورًا لمناقشة تشكيل الحكومة.
وقال نتنياهو - في بيان - "خلال الانتخابات طالبت بإقامة حكومة يمين، لكن لسوء الحظ، أظهرت النتائج أن الأمر غير ممكن، الشعب لم يحسم بين الكتلتين، لذلك لا يوجد مفر سوى إقامة حكومة وحدة موسعة، ومركبة من كافة المكونات".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله "إن الشعب يتوقع من كلينا
ورد حزب (أزرق أبيض) أو (كحول لافان ) على دعوة نتنياهو، بالتأكيد على أن جانتس يجب أن يكون رئيسا للحكومة.
في غضون ذلك، وبعد فرز حوالي 180 ألف صوت من المغلفات المزدوجة لانتخابات الكنيست الـ22 والتي يزيد عددها بقليل عن 240 ألفا، ارتفع تحالف (أرزق أبيض) إلى 33 مقعدا، وحصل حزب (إسرائيل بيتنا) بقيادة أفيجدور ليبرمان، على 8 مقاعد، وبعد فرز محو 96.5% من الأصوات، لم يتغير نصيب باقي الأحزاب: الليكود 31 مقعدا، والقائمة المشتركة 13، وشاس 9، ويسرائيل بيتنا 8، ويهوداة هتوراة 8 مقاعد، واليمين 7 ، وحزب العمل 6، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.
وبدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل أمس، عملية فرز الأصوات في المغلفات المزدوجة والتي توفر إمكانية التصويت لمن لا يستطيع التصويت في صندوق الاقتراع القريب من سكنه، ومن بينهم الجنود والدبلوماسيون خارج إسرائيل وذوي الإعاقات الحركية والمرضى في المستشفيات والسجناء.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو "يستجدي" جانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.