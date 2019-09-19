كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة منذ عقد.. الميزانية الأسترالية تحقق التوازن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، إن ميزانيتها أصبحت متوازنة لأول مرة منذ عقد ولم يكن الفائض في هذا العام مؤكدا على الرغم من أن التحفيز المالي لتعزيز فرص العمل والنمو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي.

وبلغ العجز في الموازنة في السنة المالية 201819 المنتهية في 30 يونيو 690 مليون دولار أسترالي (470 مليون دولار)، وهو ما يمثل فعليًا 0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل بكثير من التوقعات في موازنة أبريل الخاصة بعجز قدره 4.2 مليار دولار أسترالي، أو 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير الخزانة "جوش فريدنبرج" أن الفائض للعام الحالي سيكون "تحسنًا" في توقعاته السابقة البالغة 7.1 مليار دولار أسترالي، لكنه لم يقدم توقعات جديدة.

ومع ذلك، فقد طغت البيانات المنفصلة على الهتافات المفاجئة التي صدرت اليوم الخميس والتي أظهرت أن معدل البطالة في أستراليا عند أعلى مستوى خلال عام عند 5.3 ٪، مما يعزز التوقعات بمزيد من التحفيز من البنك المركزي.

وانزلق الدولار الأسترالي AUD = D3 إلى أدنى مستوى في أسبوعين دون 0.6800 دولار، حيث رأى التجار زيادة في فرصة خفض سعر الفائدة في غياب التحفيز المالي في أي وقت قريب.

وتتنبأ العقود الآجلة المالية الآن بنسبة 76٪ بخفض بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إلى 0.75٪ في اجتماع السياسة في 1 أكتوبر، من احتمال 50-50 قبل البيانات. وتخفيض آخر إلى 0.5٪ أصبح سعره بالكامل تقريبًا لشهر فبراير.

وقال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في كومسيك: "ويتعين على الحكومة أن تستجيب لاحتياجات الاقتصاد".

وأضاف: "قد تكون الميزانية المتوازنة في العام المقبل أكثر ملاءمة من إنتاج فائض كبير في الأوقات الاقتصادية الحالية المضطربة."

وعلى الرغم من تخفيفين متتاليين من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، إلا أن هناك القليل من علامات الانتعاش خارج قطاع الإسكان.

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وتباطأ النمو في اقتصاد البلاد البالغ 1.9 تريليون دولار أسترالي (1.3 تريليون دولار) إلى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمان.

قال بنك الاحتياطي الأسترالي إنه يود أن يرى معدل البطالة ينخفض إلى حوالي 4.5٪ للمساعدة في توليد ضغوط الأجور. ويبدو الأمر طويلًا، حيث ارتفع معدل البطالة منذ تراجعه إلى 4.9٪ في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.

وقال كالام بيكرينغ، الخبير الاقتصادي في موقع التوظيف العالمي: "يشير ارتفاع معدل البطالة إلى أن نمو الأجور بشكل أكبر أمر مستبعد في المستقبل المنظور".

وقال في مذكرة "الخفض في اجتماعات أكتوبر، أو نوفمبر يبدو شبه مؤكد في هذه المرحلة".

وأكد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي مرارًا وتكرارًا على أهمية الإنفاق الحكومي والإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو والتضخم على مستوى الاقتصاد، بعد أن خففت بالفعل مرتين هذا العام.

لكن الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء "سكوت موريسون" رفضت التراجع عن موقفها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد وزير الخزانة فريدينبرج التزام الحكومة بالهدف "غير القابل للتفاوض" المتمثل في وجود فائض في الميزانية في 201920.

ولا يتوقع CBA أن يتحسن معدل البطالة هذا العام على الرغم من توقعات المزيد من تخفيف السياسة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

وسيركز المستثمرون بعد ذلك على خطاب عشاء محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (LBA) في 24 سبتمبر، والذي قد يزيد من صياغة توقعات السوق لاجتماع السياسة في 1 أكتوبر.

