كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحطم طائرة بلجيكية بالقرب من مدينة لوریان الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة بلجيكية من طراز F-16 بالقرب من مدينة لوریان الفرنسية ونجاة طياريها، حسبما ذكرت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وقالت القوات البلجيكية اليوم الخميس في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن طياري المقاتلة تمكنا من النجاة بعد قفزهما بالمظلة.

تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة في الفلبين

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة لاجونا جنوب مانيلا بالفلبين بعد ظهر اليوم الاحد ، حسبما أفادت به الشرطة الفلبينية.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلا عن وسائل إعلام محلية تحطمت طائرة الإخلاء الطبي، التي كانت تقل ثمانية أشخاص من بينهم مريض من مدينة ديبولوج في مقاطعة زامبوانجا ديل نورتي في جنوب الفلبين الى مانيلا لتلقي العلاج الطبي.

وذكر شهود عيان أن الدخان غمر الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض قبل سقوطها وتحطمها.

وهرع رجال الاطفاء وموظفو الطوارئ إلى مكان الحادث كما تم إرسال المحققين لتحديد سبب الحادث.

Advertisements

تحطم طائرة في كندا

قتل شخص في تحطم طائرة صغيرة، أثناء تأدية عرض جوي في شمال ألبرتا بالقرب من مدينة سميث الكندية.

ووفقا لشبكة "غلوبال نيوز" للأنباء وقع الحادث خلال تأدية طائرتان خفيفتان عرض جوي خلال معرض سميث الذي يقام بمناسبة قدوم فصل الخريف.

وبحسب الصحيفة اختفت إحدى الطائرتين، وبعد حوالي ساعة تم العثور على الطائرة المتحطمة وبداخلها طيار يبلغ من العمر 40 عاما كان على متنها.

ووفقا لوزارة النقل الكندبة تجري التحقيقات في أسباب تحطم الطائرة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

أعلنت الحكومة الكندية، إنها سترسل نهاية الأسبوع الجاري بقاذفات مياه و15 مليون دولار لمساعدة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية لمكافحة حرائق الغابات التي تعصف بمنطقة الأمازون حاليًا.

تحطمت طائرة صغيرة فى منطقة منتجع جنوب العاصمة الفلبينية وانفجرت فيها النيران اليوم الاحد، لكن لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر فى الأرواح حيث تدافع رجال الاطفاء للسيطرة على الحريق، وفقا لما ذكره المسؤولون.

وقال قائد شرطة لاجونا، اليزار ماتا، عبر الهاتف ان الطائرة الخفيفة تحطمت في منتجع للسباحة في قرية بانسول بمقاطعة لاجونا بالقرب من سفوح جبل ماكيلينج وأن السلطات تحقق في الخسائر المحتملة على متن الطائرة وعلى الارض.

