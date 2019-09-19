كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يصل الإمارات في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قتاة العربية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية، قادماً من السعودية.

ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وكان بومبيو قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، وذلك خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث شدد الوزير الأميركي على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

كما عبر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة واشنطن ودعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية. واليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

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ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وسط التصعيد المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، وتراشق التصريحات بين الطرفين، وتعليق طهران بعض التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي، الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، وإعلانها الاثنين رفع إنتاج اليورانيوم المخصب، إضافة إلى تهديداتها المتكررة بشأن إغلاق مضيق هرمز، هل تستطيع إيران غلق الممر المائي الذي يربط الخليج العربي ببحر عمان.

وفي هذا السياق، نشر الباحث في برنامج الشرق الأوسط التابع لمعهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، Clément Therme، مقالاً في صحيفة "لوموند" الفرنسية عنوانه: "إيران لا ترى أن الحرب ضد الولايات المتحدة مُجدِية لها".