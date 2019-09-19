كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء جزر سليمان قد يغيب عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تداعيات قرار "التبديل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدران برلمانيان، إن رئيس وزراء جزر سليمان "مانسي سوجافاري" قد يغيب عن الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وسط تصاعد التوتر في الدولة الواقعة في المحيط الهادي بسبب قراره بقطع العلاقات مع تايوان والانضمام لبكين.

وأثار قرار سليمان بتغيير العلاقات الدبلوماسية انتقادات فورية من الولايات المتحدة، وأثار حتى دعوات من المحتجين في إحدى المقاطعات الجزرية الكبرى للسعي إلى الاستقلال عن بقية الأرخبيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان لرويترز: "إنه لا يستطيع تأكيد من سيمثل جزر سليمان في نيويورك".

ويمكن أيضًا اختبار قبضة سوجافاري على السلطة إذا غادر البلاد، بسبب نظام برلماني يعتمد على الحفاظ على التحالفات للاحتفاظ بالسلطة.

وقال مصدر برلماني أن وزير الشؤون الخارجية إرميا مانيلي استعد لقيادة الوفد.

وقال المصدر في اشارة الى رئيس الوزراء: "الحكومة ليست مستقرة بما يكفي لمغادرته."

ومن المقرر أن يغادر وفد الجزيرة يوم الجمعة، وافتتحت الجمعية العامة في 17 سبتمبر، ويبدأ النقاش العام الرفيع المستوى في 24 سبتمبر.

وكان "مايك بينس" نائب الرئيس الأمريكي على اتصال مباشر مع "سوجافاري" في الأشهر الأخيرة، وكان أنصار تايوان يريدون تعطيل القرار الدبلوماسي لحكومة الجزيرة إلى ما بعد اجتماعات الأمم المتحدة، حيث يمكن أن يشكل "سوجافاري" علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.

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ورفض "بنس" الآن مقابلة الزعيم استجابةً لقرار الدولة الجزيرة يوم الاثنين بقطع علاقاتها الطويلة مع تايوان.

وفي حين أن الولايات المتحدة تتمسك بسياسة "الصين الواحدة" التي تعترف بكين وليست تايبيه، فهي تساعد تايوان، التي تتضمن مبيعات كبيرة من الأسلحة إلى الجزيرة.

وكان الأرخبيل الصغير ذو الموقع الإستراتيجي وموقع القتال العنيف في الحرب العالمية الثانية يقيم تحالفه مع تايوان منذ تولي سوجافاري السيطرة بعد انتخابات عامة في أبريل.

وقسمت القضية الولاءات في المحمية البريطانية السابقة، وهي أرخبيل يزيد عدد سكانه على 600000 شخص.

وتحتفظ الولايات المتحدة بدعم قوي في مقاطعة مليتا، التي توفر كتلة تصويت كبيرة في البرلمان.

وطلب السكان المؤيدون لتايوان في ملايتا هذا الأسبوع من حكومة جزر سليمان منح الإقليم استقلالًا، وفقًا لرسالة طلبتها رويترز.

وجاء في الرسالة: "أي ماليزيين فشلوا في دعم مطلبنا بالاستقلال غير مرحب به في مقاطعة ماليتا إلى أن يظهر هو أو هي دعمه لقضيتنا لتصبح مستقلة عن حكومة جزر سليمان لإدارة شؤوننا".

