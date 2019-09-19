الحكومة تحدث اليوم مديرية للإشراف على بناء مركب مائي بـ1200 مليار في 10 سنوات

يرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس، على إحداث مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز مشروع المركب المائي لبني منصور، في جهة طنجة – تطوان الحسينة.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، المتعلق بإحداث المديرية المؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فإن بناء المركب المائي يأتي في إطار تنزيل البرنامج الأولوي للتزويد بالماء الشروب، ومياه السقي، للفترة الممتدة من سنة 2019 إلى عام 2026، الذي تم تقديمه أمام الملك في 18 أبريل الماضي.

وستبلغ مدة إنجاز المركب المائي عشر سنوات، بحجم استثماري يناهز 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، كما ينتظر إطلاق طلبات العروض، المتعلقة بأشغال إنجاز المشروع خلال السنة المقبلة.

ويهدف المشروع، بحسب المذكرة التقديمية، إلى تعزيز إمدادات المياه بالنسبة إلى المنطقة، التي تغطي شمال، وشمال شرق المغرب، والتي تمتد من طنجة إلى وجدة، حيث سيمكن من تعبئة حجم إجمالي يقدر بـ1350 مليون متر مكعب من المياه.

وستتكلف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بإنجاز المركب المائي لبني منصور، المتكون من سد دار ميمون، وسد بوحمد، ومنشآت تحويل المياه، المرتبطة بها في جهة طنجة تطوان الحسيمة.