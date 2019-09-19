تحولت مشاركة قاصرين وقاصرات من مركز الإيواء بمليلية في حلقة برنامج المواهب الإسباني “كوت تالنت”، خلال الأسبوع الجاري، إلى حفلة دموع، انتهت بمنح الأطفال “الباز الذهبي” للمرور مباشرة إلى نصف نهاية المسابقة الفنية.
ومثل القاصرون المغاربة، الذين شاركوا بتأطير من جمعية “نانا” الإسبانية، لوحة رقص تعبيرية، حملوا فيها للمشاهدين والمتابعين للبرنامج، الكثير من تفاصيل معاناة حياة المهاجرين، وأبدعوا في التعبير لدرجة لامست قلوب المتابعين، وعلى الخصوص حكام المسابقة.
وروى القاصرون المغاربة، بتعابير الرقص بأجسادهم، حاملين رسالة التعايش، ما جعل الحاضرين يتفاعلون معهم بقوة.
من جانبها، حكت المشرفة على فرقة القاصرين المغاربة، تفاصيل عن حياتهم، وكيف نجحت جمعيتها في تغيير حياة هؤلاء القاصرين، من أطفال لا مأوى لهم سوى الشارع إلى مبدعين، يحملون رسالتهم عن طريق فنهم، ويحملون اليوم هم إقناع الآخرين بموهبتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تشرد ومعاناة وشارع…قاصرون مغاربة يقدمون لوحة مؤثرة عن حياتهم في “إسبانيا غوت تالنت” ويحظون بـ”الباز الذهبي” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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