في أول ترتيب في عهد خليلوزيتش.. “الأسود” يتقدمون في تصنيف “الفيفا”

تحسن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في الترتيب الشهري للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة، “فيفا”، وذلك بعد أن تسلق “أسود الأطلس” مركزين اثنين، في التصنيف الشهري، الذي صدر صباح اليوم الخميس.

وانتقل المنتخب المغربي، من المؤكز 41، الذي لازمه لمدة طويلة، إلى المركز 39، وهو التحسن الراجع إلى تحقيقه فوزا وتعادل، في آخر مباراتين وديتين له، أمام كل من بوركينافاصو والنيجر.

وعلى المستوى الإفريقية، يحتل “أسود الأطلس” المركز الخامس، خلف كل من السنغال المتصدر (20 عالميا)، تونس (29 عالميا)، نيجيريا (34)، والجزائر (38)، فيما يحتل المنتخب المصري المركز السادس، في تصنيف منتخبات القارة السمراء.

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عربيا هذه المرة، نجد أن المنتخب الوطني في المركز الثالث، خلف تونس والجزائر، متبوعا بمصر وقطر.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ المنتخب البلجيكي للعبة على الصدارة، فيما أزاحت فرنسا البرازيل من المركز الثاني، وتحتل انجلترا المركز الرابع، البرتغال خامسة، الأوروغواي سادسة، إسبانيا سابعة، كرواتيا ثامنة، كولومبيا تاسعة، والأرجنتين في المركز العاشر.