شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية بشبوة تشن ثلاث عمليات عسكرية ضد ميليشيات حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

شنت المقاومة الجنوبية في شبوة، ثلاث عمليات عسكرية ضد ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني، في مواقع مختلفة من المحافظة، على امتداد الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت مصادر مطلعة، وفقاً لـ "عدن تايم"، إن المقاومة الجنوبية نفذت هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي توجد فيها ميليشيات حزب الإصلاح.

وذكرت المصادر أن المقاومة الجنوبية استهدفت بعملياتها النوعية معسكر مرة غربي مدينة عتق، ونقطة الفهفه بمدينة ميفعة، ومثلث عين بامعبد في مديرية رضوم الساحلية.

وأشارت مصادر طبية، إلى وصول قتلى ومصابين من ميليشيا الإصلاح إلى مستشفيات عتق وعزان، ورجح المصدر وصول عدد القتلى إلى أكثر من 20، وإصابة عشرات آخرين في العمليات الثلاث.