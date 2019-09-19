شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الأول من نوعه لمشائخ أبين للدفاع عن الجنوب والمحافظة والان مع التفاصيل

شهدت محافظة أبين، جنوب اليمن، اليوم الخميس، اجتماعاً لوجهاء ومشايخ المحافظة وصف بأنه الأول من نوعه.

وذكرت مصادر محلية، بأن اجتماع وجهاء ومشائخ محافظة أبين هو الأول من نوعه وذلك لتوحيد الصفوف في الدفاع عن أبين والجنوب.

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وخلال الاجتماع ألقى كلمة وجهاء ومشائخ ابين الشيخ فيصل محمد علي.

ودعا فيها الى النفير العام ورفد الجبهات بالمقاتلين ضد مليشيات الحوثي والغزاة القادمين من مأرب ورفض فيها عودة الارهاب الى المحافظة مجددا.

تفاصيل أوفى سنوافيكم بها في الساعات القادمة.