شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي حضرموت يؤكد دعمه ومساندته للمحافظ البحسني والان مع التفاصيل

رأس الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، بمقر القيادة بالمكلا، اجتماعا موسعا لرؤساء القيادات المحلية بالمديريات .

وكُرّس الاجتماع الذي حضره الأستاذ عقيل العطاس عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لمناقشة المستجدات، المتعلقة بعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المحافظة، بعد أن امتنعت عن توفير المحروقات للكهرباء، وتوقفت عن سداد مرتبات قوات النخبة، ولم تسدد النسبة المخصصة للمحافظة الـ 20% ، من مبيعات نفط المسيلة .

وناقش المجتمعون باستفاضة الخطوات التصعيدية التي دعت إليها لجنة الحشد والتصعيد، وأكدوا على أهمية وضرورة مشاركة جماهير الانتقالي في تلك الفعاليات، حتى تتمكن حضرموت من انتزاع حقوقها، و تخضع حكومة الفساد لمطالب المواطنين العادلة .

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كما أيّد الاجتماع قرار المحافظ بمنع تصدير النفط، مشيدا بهذه الخطوة الوطنية الشجاعة التي اتخذها المحافظ فرج سالمين البحسني، داعيا أبناء المحافظة للوقوف صفا واحدا خلف القائد البحسني .

وعبر المجتمعون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الكريمة على دعمها السخي والعاجل بالمشتقات النفطية لكهرباء حضرموت .

كما عبروا عن قناعاتهم بأن حقوق حضرموت لن تسترد إلا من خلال التلاحم الجنوبي وتوحيد الصفوف، والنضال تحت راية الجنوب، ومن أجل تحقيق تطلعات شعبه في تقرير مصيره واستعادة دولته .