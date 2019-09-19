شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. الحوثيون يفرضون زيادة بمختلف المعاملات المرورية والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي فرضت رسوماً إضافية لمختلف المعاملات المرورية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

وذكرت المصادر لوكالة "خبر" التابعة للمؤتمر، أن مليشيات الحوثي أقرت مضاعفة رسوم المعاملات المرورية في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها، إلى مبالغ تفوق ما كانت عليه بأضعاف.

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ووفق المصادر، فإن المليشيات فرضت زيادة 700% على مختلف المعاملات المرورية في العاصمة صنعاء بما فيها استخراج الرخص.

وطبقا للمصادر ذاتها، فإن معاملات استخراج الرخصة ارتفعت مؤخراً من (1500 ريال) إلى (10000ريال)، حيث يدفع نصف المبلغ كرشاوى غير قانونية.

يشار إلى أن هذا يأتي بعد فترة وجيزة من إقرار مليشيات الحوثي رسوماً جديدة على جمارك السيارات تصل نسبة الزيادة فيها إلى 30% مضافة إلى الجمارك الأساسية من عدن أو الحديدة كوسيلة من وسائل ابتزاز المواطنين ومصدر إثراء مهم للمليشيا.