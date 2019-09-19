قائممقام القائم ينفي تصريحا نسب له بشأن استهداف الحشد قرب الحدود

نفى قائممقام القائم احمد الدليمي، الخميس، تصريحا نسب له بشأن استهداف الحشد الشعبي قرب الحدود، واصفا الاعلام الذي نسب له هذا التصريه بـ"الاعلام الاسود".

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، ان "بعض المواقع الاخباريةنشرت تصريحا نسب لي بشان توجيه ضربات جوية على قوات الحشد الشعبي المتواجدة قرب المنفذ الحدودي للقائم وحصيلة هذه الضربات 5 قتلى وجرحى".

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ونفى الدليمي "صحة هذا التصريح جملة وتفصيلا"، واصفا "الاعلام الذي نشر له هذا التصريح بـ"اعلام غير هادف واسود ولا ينقل الحقائق كما هي".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا نسب الى قائممقام القائم احمد الدليمي وتضمن ان قوات الحشد الشعبي تعرضت الى ضربات جوية قرب منفذ القائم الحدودي ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.