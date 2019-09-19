تسهيلا لعملية النقل، تسعى بغداد لتوقيع مشروع "القطار المعلق"، وستسمح لجميع المواطنين من الاستفادة منه. بكلفة تتجاوز الخمسة مليارات دولار تسعى الحكومة المحلية في بغداد للشروع بتنفيذ مشروع "القطار المعلق"، وذلك من اجل تخفيف الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة. مشروع القطار يبدأ من منطقة العلاوي باتجاه مدينة الصدر، وصولا الى مدينة الشعب... فممن يأتي التمويل؟ وكم محطة يشمل؟ ومن هي الشركات المنفذة لهذا المشروع؟



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: متى ينفّذ مشروع 'القطار المعلق'؟ وهل يخفف من الاختناقات المرورية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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