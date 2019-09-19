اتفاق على مرور 800 شاحنة من سوريا إلى العراق

اعلن قائممقام قضاء القائم أحمد جديان، الخميس، عن الاتفاق على مرور 800 شاحنة من سوريا إلى العراق، مبينا ان افتتاح المنفذ اجل الى اشعار اخر.

ونقلت سبوتنك عن جديان قوله ان "تم الاتفاق بين العراق وسوريا على مرور 800 شاحنة يوميا من الحدود السورية إلى العراقية، عند افتتاح منفذ القائم بين البلدين".

واضاف ان "افتتاح المنفذ اجل الى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال إعادة تأهيله، وحاجته إلى بعض الأمور اللوجستية والخدمية"، مشيرا الى انه "من المخطط له حسب اللقاء الذي أجري بين هيئة المنافذ الحدودية العراقية، والجانب السوري، قبل بدء العمل بإعادة تأهيل المنفذ، أن يستقبل منفذ "القائم – البوكمال" يوميا 800 شاحنة قادمة من سوريا".

وتابع ان "العمل بالمنفذ يتم بوتيرة عالية، وأنه تم توفير الكرفانات، والمخازن".

وأغلق معبر البوكمال- القائم عام 2014 مع سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة القائم العراقية.

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وفي شهر نيسان الماضي عبرت حافلتان لزوار من العراق إلى سوريا من معبر القائم الحدودي من الجانب العراقي، ليكون ذلك أولى الخطوات لإعلان إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين من جديد.

يذكر أن هيئة المنافذ الحدودية في العراق كانت قد أعلنت شهر آذار الماضي عن تهيئة معبر القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، وأكدت حينها قرب افتتاحه.

وترتبط سوريا مع العراق بثلاثة معابر حدودية، اثنان منهما تحت سيطرة القوات الأمريكية، الأول هو "اليعربية – ربيعة" الذي يربط أقصى شمال شرق سوريا بالأراضي العراقية، وتسيطر عليه قوات التحالف الأمريكي متخذة من قوات سورية الديمقراطية (قسد) واجهة لها على المعبر، والآخر هو معبر "الوليد – التنف" الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.

أما المعبر الثالث فهو "البوكمال – القائم"، الذي نجح الجيش السوري والقوات العراقية على طرفي الحدود بتحريره نهاية 2017 من مسلحي تنظيم "داعش".