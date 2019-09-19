إيران تهدد بـ'حرب شاملة'

وقال ظريف في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية، بحسب "سبوتنك"، إن توجيه أي ضربة عسكرية أميركية أو سعودية لبلاده سيفجر "حربا شاملة".

وأضاف ظريف: "أقول بكل جدية إننا لا نريد حرباً، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا".

