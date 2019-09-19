هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، بـ"حرب شاملة" في حال توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وقال ظريف في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية، بحسب "سبوتنك"، إن توجيه أي ضربة عسكرية أميركية أو سعودية لبلاده سيفجر "حربا شاملة".
وأضاف ظريف: "أقول بكل جدية إننا لا نريد حرباً، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا".
وأضاف ظريف: "أقول بكل جدية إننا لا نريد حرباً، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تهدد بـ'حرب شاملة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.