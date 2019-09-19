رغم طعمها اللذيذ 4 أطعمة تسبب الكوابيس... إياكم تناولها قبل النوم

أسبابٌ عدّة تقف وراء رؤيتنا للكوابيس، منها مثلاً مشاهدة فيلم مُزعج قبل النوم، أو الشعور ببعض القلق والتوتر، أو بسبب ضغوط الحياة المستمرة، وبعض المتاعب النفسيّة. لكن هل تعلم أن طعامك يتحكم أيضاً في أحلامك ويُشكّلها؟

إنها حقيقة علمية. الطعام الذي تختم به ليلتك قبل الذهاب إلى الفراش، يتحكم بشكلٍ رئيسي في نومك، ويختار أحلامك. تعرَّفوا إلى أبرز 4 أطعمة تسبب الكوابيس ليلاً. الأطعمة الحارة:



كثيرون يحبون المأكولات الحارّة، لكن العلم يؤكد أنها تسبّب المتاعب قبل النوم. إذ أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “فرونتيرز في علم النفس” الأكاديمية، أنّ الأشخاص الذين تناولوا الصوص الحار قبل النوم مباشرةً واجهوا صعوبةً في النوم، وسيطرت عليهم الكوابيس. كثيرون يحبون المأكولات الحارّة، لكن العلم يؤكد أنها تسبّب المتاعب قبل النوم. إذ أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “فرونتيرز في علم النفس” الأكاديمية، أنّ الأشخاص الذين تناولوا الصوص الحار قبل النوم مباشرةً واجهوا صعوبةً في النوم، وسيطرت عليهم الكوابيس. والسبب يعود إلى أن الطعام الحار يرفع درجة حرارة الجسم، ما يُسبب اضطراباً في النوم، ويساهم في تكوين الأحلام المُزعجة. وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة أسترالية، أن المشاركين في الدراسة تناولوا الصوص الحار والخردل مع وجباتهم المسائية لتقييم التغييرات، وتبيَّن أن هذا الطعام جعل نومهم صعباً جداً، وتسبّب بأحلامٍ مزعجة. الجبن ومنتجات الألبان:



في الحقيقة، تعتبر الجبنة في قمة هرم الأطعمة التي تسبب الكوابيس. الدراسة الأسترالية السابقة نفسها، أكدت أن الجبن ومنتجات الألبان من أبرز أسباب الكوابيس، وكشفت أن نحو 44% من المشاركين في الدراسة، ممن تناولوا الجبن، واجهوا كوابيس. Advertisements عام 2005، أصدر "مجلس الجبن البريطاني" دراسةً ربطت بين الجبن والكوابيس، استخدم فيها أنواعاً مختلفة من الجبن، وكانت النتيجة أن 85% من المشاركات النساء عانين من الكوابيس، بينما نسبة الرجال كانت 75%. المعكرونة:



على الرغم من كون الكاربوهيدرات جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتوازن، إلا أنه ينصح بعدم تناوله قبل النوم، لأنه يسبب أحلاماً مزعجة. على الرغم من كون الكاربوهيدرات جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتوازن، إلا أنه ينصح بعدم تناوله قبل النوم، لأنه يسبب أحلاماً مزعجة. والسبب هو أن السكر الذي يتم إنتاجه من الكربوهيدرات، يساهم في تشكيل الأحلام المزعجة أثناء النوم ليلاً. ذكر مشاركون في دراسة حديثة أنهم رأوا أحلاماً مزعجة بعد تناول المعكرونة أو الخبز قبل النوم، كما كشفت الدراسة أن المعكرونة تسببت في أحلام مزعجة أكثر من جميع الأطعمة الأخرى. البطاطا المقلية:



من منا لا يعشق البطاطا المقلية؟ لكن تلك الوجبة غير الصحية، سبب رئيسي للأحلام المُزعجة. كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الدهنية مثل البطاطس المقلية، أكدوا أنهم يعانون من الكوابيس. أما السبب فيعود لاستهلاك الإنسان مزيداً من الوقت لمعالجة الأطعمة الثقيلة بالكاربوهيدرات، ما يزيد من احتمال رؤية الكوابيس.