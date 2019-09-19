عضو بمجلس كربلاء: وفرنا مجمع سكني بديل للمتجاوزين لكنهم رفضوا

اكد عضو مجلس كربلاء نافع الميالي، الخميس، انه تم توفير مجمع سكني بديل للمتجاوزين الذين هدمت منازلهم، فيما اشار الى انهم رفضوا ذلك. وقال الميالي في حديث لـ الخليج 365، ان "حكومة كربلاء وفرت بديل للمتجاوزين الذين هدمت منازلهم وهو مجمع أيواء النازحين". Advertisements واضاف انهم "رفضوا أن يسكنون فيها رغم توفير كافة الخدمات في المجمع من ماء وكهرباء والمدارس لأبناهم". وتظاهر العشرات من أصحاب المنازل "المتجاوزة"، اليوم الخميس، أمام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بإيقاف هدم منازلهم، حيث تعد هذه التظاهرة هي الثانية خلال اقل من 24 ساعة.



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