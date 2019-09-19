سفير الإمارات بالسعودية: سنبقى "الحليف" في السراء والضراء

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم بمنظمة التعاون الإسلامي، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، إن بلاده ستبقى الجار والشقيق والصديق والحليف للسعودية في السراء والضراء.

وأضاف السفير الإماراتي لدى الرياض، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إن إدارة السعودية لتداعيات جريمة استهداف معامل "أرامكو" اتسمت بالهدوء.

وأوضح أن عودة الإمدادات النفطية إلى وضعها المعتاد دليل على قدرة المملكة العربية السعودية وحكمتها في التعامل مع الأمر.

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كانت الولايات المتحدة قد أكدت مسؤولية إيران عن تلك الهجمات، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، فيما أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إلى السعودية، أجرى خلالها مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



واقتصاديا، تسببت الهجمات في خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم، وهو ما يعادل نصف إنتاج الدولة من النفط، ونحو 6% من الإنتاج العالمي.

وعلى خلفية هذا الانخفاض، سجلت أسعار النفط (خام برنت)، الإثنين، ارتفاعا بنسبة 20% إلى 71,95 دولار للبرميل في أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ 28 عاما، قبل أن تهبط الأسعار بعد إعلان السعودية، الثلاثاء، استعادة طاقتها الإنتاجية.

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت السعودية انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في خطوة مهمة على صعيد مواجهة تهديدات إيران لأمن الملاحة الدولية، وضمان أمن الطاقة العالمي.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.