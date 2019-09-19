بومبيو يصل إلى الإمارات بعد زيارة للسعودية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادما من السعودية.

وأجرى بومبيو، خلال زيارته إلى جدة، الأربعاء، مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، حول التوتر مع إيران عقب هجمات استهدفت معملين لشركة أرامكو.

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وقال بومبيو إن بلاده تدين الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، مبديا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية بمثابة "إعلان حرب"، مشيرا إلى أن الهجوم إيراني، وليس مصدره الأراضي العراقية.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.



وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.