إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365:

أصيب اليوم الخميس عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، إثر مواجهات مع قوات اسرائيلية في بلدة حلحول، شمال الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم، أن “قوات الاحتلال، داهمت حلحول، لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس وسط البلدة، لإقامة طقوس تلمودية، ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وباختناق”.

وأضافت أن “عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا أيضاً مركز مدينة الخليل التجاري في منطقة باب الزاوية، وأقاموا طقوساً تلمودية في شارع بئر السبع”.