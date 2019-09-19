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السفير السعودي فى ألمانيا يكشف رد جديد على إيران بشأن أرامكو

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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السفير السعودي فى ألمانيا يكشف رد جديد على إيران بشأن أرامكو

الخميس 19 سبتمبر 2019

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السفير السعودي فى ألمانيا يكشف رد جديد على إيران بشأن أرامكو

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الخليج 365 - متابعات

قال السفير السعودي في ألمانيا، اليوم الخميس، إن كل الخيارات مطروحة، للرد على هجوم استهدف منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع، وتلقي المملكة باللوم فيه على إيران.

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وعندما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لإذاعة "دويتشلاند فونك": "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة، لكن يتعين مناقشة الأمر جيداً".

وأضاف "لا نزال نعمل على تحديد الجهة التي انطلق منها الهجوم، لكن أياً كانت الجهة، فإن إيران تقف بالتأكيد وراء ذلك، فهي التي صنعت الصواريخ ولا يمكن إطلاقها دون مساعدة إيرانية".

وعرضت أمس الأربعاء، حطاماً لطائرات دون طيار، وصواريخ كروز، استخدمت في الهجوم على منشأتي النفط، قائلة إنها أدلة لا يمكن دحضها على العدوان الإيراني.

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