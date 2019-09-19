السليمان: تدمير السعودية يعني تدمير السور الأخير الذي يحول بين إيران والعرب

الخميس 19 سبتمبر 2019

علم السعودية

كتب الرياض طهران - الخليج 365

قال الكاتب خالد السليمان،" استمعت لمقطع يبتهل فيه خطيب جمعة فلسطيني إلى الله عز وجل أن يدمر السعودية ويهلكها، ولوهلة تخيلت أن الخطيب ثعبان ينتصب في جحر للثعابين يفح على أقرانه، فلا تصدر مثل تلك الأدعية المنقوعة بالسم سوى من الثعابين السامة!".

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وأضاف الكاتب في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة الخميس - تابعها "الخليج 365" - "هو يرى أن السعودية باعت فلسطين، وسببت كل دمار في الوطن العربي، وكأن السعودية هي من هزمت في حرب ٤٨ أو تسببت في نكسة ٦٧ أو خانت في القنيطرة أو قصفت واجتاحت المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا والأردن أو تحالفت مع إيران التي دمرت سوريا وهيمنت على العراق ودعمت كل المليشيات التي ارتكبت المجازر ضد أقرانه السنة!".

وبين أن "السعودية لا تملك فلسطين حتى تبيعها، والشيء الوحيد الذي تشتريه هو الغذاء والدواء والألبسة والمساعدات التي تخفف من معاناة العرب التي يتسبب بها مرتزقة الشعارات والمتاجرين بالقضايا!".

وذكر أن "اللافت أن الخطيب المفوه يقبض راتبه من إدارة الأوقاف التي تسدد رواتب موظفيها السعودية، كما تسدد رواتب جميع الموظفين الفلسطينيين، لكن من يبيع ويشتري في الشعارات لن يتوقف طويلا عند مصدر رزقه، فالكرامة مجرد بضاعة تباع وتشترى في دكاكين الشعارات!".

واختتم "الأحمق الذي دعا في خطبته على السعوديين أكثر مما دعا على الإسرائيليين لا يدرك أن تدمير السعودية يعني تدمير السور الأخير الذي يحول اليوم بين إيران والعرب، لكن من باع عقله لن يملك بصيرته!".