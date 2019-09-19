رئيس الوزراء العراقي فى زيارة للصين

رئيس الوزراء العراقي

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء وصل إلى مدينة خيفى فى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير صباح اليوم للمشاركة فى المؤتمر العالمى للتصنيع. وقال المكتب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن عبد المهدى سيشارك بأعمال المؤتمر العالمى للتصنيع ويلقى كلمة فى المؤتمر الذى يحضره العديد من المسؤولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات الصينية.



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