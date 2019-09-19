القاهرة تستعد لافتتاح أكبر محطة مترو انفاق فى الشرق الأوسط

الخميس 19 سبتمبر 2019

مترو الأنفاق

كتب متابعات_الخليج 365

تضم محطة "هيلوبليس" 8 بمصر مداخل ومخارج وهى اخر محطة من الجزء الاول من المرحلة الرابعة للخط الثالث والتى تم افتتاحها فى ابريل السابق وكانت تضم (هارون - الف مسكن - نادى الشمس).



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ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية لافتتاح محطات النزهة بمصر والشهيد هشام بركات فى ديسمبر القادم، على ان يتم افتتاح محطات "قباء - عمر ابن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور" فى ابريل القادم، ومحطات "ناصر - ماسبيرو - الزمالك - كيت كات" فى ديسمبر 2021، ومحطات "السودان - امبابه - البوهي - القومية العربية - الدائرى" يونيو 2022، ومحطات "التوفيقية - وادى النيل - جامعه الدول - بولاق - جامعه القاهرة" ابريل 2023.

وبهذا سيصبح الخط الثالث اطول واحدث خط مترو انفاق فى الشرق الاوسط وافريقيا واول خط قطار عرضى فى مصر بتكلفة 100 مليار جنيه وبطول 48 كم ، سينقل يوميا بعد الانتهاء منه 3 مليون مواطن ويوفر 176 الف رحلة يومية للسيارات.

الجدير بالذكر ايضا ان الخط الثالث سيتم ربطه بخط مونوريل العاصمة الادارية من خلال محطه "الاستاد" و ربطه بقطار العاشر الكهربائى من خلال محطة "عدلى منصور" وربطه بقطار العلمين السخنة السريع من خلال محطة "روض الفرج" ليتمكن ركاب الخط الثالث من الوصول للعين السخنة والعاصمة الادارية والقاهرة الجديدة والجيزة واكتوبر والاسكندرية حتى العلمين الجديدة.