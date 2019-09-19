شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: أرسلنا 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)
أعلنت متحدثة باسم الجيش الفرنسي اليوم (الخميس) أن باريس أرسلت 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط يوم السبت، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد تحدث في وقت سابق اليوم عن إرسال الخبراء.
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