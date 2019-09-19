

الموجز

قال الإعلامي عبدالرحيم على عضو مجلس النواب، إن عدد من أصدقائه في أوروبا يسألنه على تلك الدعوات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام ثورة يوم الجمعة القادم قائلا:" يسألني الاوروبيون بشغف واهتمام، هل صحيح تلك الأنباء المتواترة على صفحات التواصل الاجتماعي، حول قيام ثورة لديكم في مصر يوم الجمعة".

وتابع على على صفحته الشخصية فيس بوك قائلاً:" قلت لهم نعم لدينا ثورة، لكن ليس يوم الجمعة فقط، لدينا ثورة كل يوم، ثورة في التنمية، في التعليم، في البناء، في الصحة، في سن قوانين تواكب العصر".

وختم حديثة :" لدينا ثورة نحاول بها ان نلحق بركب التقدم والدول المتحضرة، ثورة نصنع بها من بلادنا نموذجا نفتخر به امام العالم، وسوف ترون مصر خلال سنوات قليلة وسوف تدهشون كيف فعلنا ذلك كله في تلك السنوات القليلة، ساعتها فقط سوف تستعيدون ذاكرتكم تتذكرون اننا احفاد الفراعنة الذين خلدوا اسمائهم عبر التاريخ بأعمالهم العظيمة والخالدة وبحضارتهم التي لا يزال العالم كله.. وليس المصريين فقط.. يفخر بها على مر الزمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحيم على يتحدث عن دعوات ثورة الجمعة القادمة: لدينا ثورة كل يوم في التعليم والصحة والبناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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