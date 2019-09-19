اجتماع للجنة الفرعية المتعلقة بانشاء مجلسي بعلبك الهرمل وعكار والشمال

اجتمعت اللجنة الفرعية المتعلقة بدرس اقتراحات قوانين رامية الى انشاء مجلسي ​بعلبك الهرمل​ وعكار و​الشمال​ برئاسة النائب ​سمير الجسر​، ووضعت منهجية عمل للجنة وجرى نقاش سريع في اطار الموضوع الذي انبثقت من اجله.

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