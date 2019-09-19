توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى النائب الراحل ​أنطوان غانم​، في ذكرى اغتياله، قائلًا: "إليك يا صديق العائلة ويا صديقي، إليك يا خادم ​فرن الشباك​ وقلعة الصمود في أحلك الأيام، إليك يا نائب ​بعبدا​ الّذي أضاء مشعلًا أفتخر بحمله، إليك منّي أنطوان غانم في ذكرى اغتيالك التزام ووعد أن تبقى مصالح شعبنا ووجودنا ودورنا فوق كلّ اعتبار، حتّى نحقّق حلم الشهداء ونكفّ يد كلّ مجرم مرتهن".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي بذكرى اغتيال غانم: نعدك أن تبقى مصالح شعبنا ووجودنا ودورنا فوق كل اعتبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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