اجتماع لنواب البقاع لبحث كيفية معالجة مشكلة التهريب الذي يدمر قطاعي الزراعة والصناعة

اجتمع نواب البقاع في قاعة المكتبة في ​مجلس النواب​ لبحث كيفية معالجة مشكلة التهريب والطلب من وزراء الدفاع والداخلية والمالية بوضع خطة لوقف التهريب الذي يدمر قطاعي ​الزراعة​ و​الصناعة​ والعاملين بهم ويساهم في إفقار آلاف العائلات كما يفوت على الخزينة مبالغ ضخمة من جمارك وTVA.

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