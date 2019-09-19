دريان التقى سفيرة كندا ورئيس عام الجمعية المحمدية في إندونيسيا

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو وتم البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين وفي أوضاع لبنان والمنطقة.

والتقى رئيس عام الجمعية المحمدية في ​إندونيسيا​ الدكتور حيدر ناصر ورئيسة عام الجمعية العائشية في إندونيسيا والحاجة سيتي نور جنة ويرافقهم وفداً من سفارة إندونيسيا في لبنان.

وبعد اللقاء لفت ناصر الى "أننا تحدثنا مع سماحته في ثلاثة أمور: الأمر الأول تقوية العلاقة الأخوية بين الجمعية ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، والأمر الثاني هو اننا دعونا سماحته للمشاركة في المؤتمر العام للجمعية عام 2020 وقال بأنه سوف يحضر هذا المؤتمر"، موضحا أن "الامر الثالث اطلعنا سماحته على نشاطات الجمعية المحمدية تهتم بالمجالات التربوية، ومجال الخدمات الاجتماعية، وكذلك في بناء ​المستشفيات​. وللجمعية المحمدية عدد من ​الجامعات​ بلغ عددها الحالي 166 جامعة في ​اندونيسيا​، وعلى مستوى المدرسة الثانوية بلغ عددها 10.000 مدرسة ثانوية في اندونيسيا، كما ان للجمعية 166 ​مستشفى​، هذا عملا لنكون خير امة، لأن الإسلام هو حضارة إسلامية عالمية".