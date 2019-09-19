مخزومي من إيطاليا: لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأسرع وقت

واصل رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ زيارته إلى ​إيطاليا​، والتقى إلى مأدبة عشاء في روما وزير الشؤون الأوروبية فينتشينزو أمندولا، عارضا معه الأوضاع في المنطقة و​العالم​.

وأشار مخزومي اثر اللقاء، الى أن "الحديث تطرق إلى التطورات الأخيرة في ​الاتحاد الأوروبي​ في ظل "​البريكست​" وتداعياته على الدول الأوروبية"، آملا في "الوصول إلى اتفاق بين ​بريطانيا​ والاتحاد بأسرع وقت ممكن"، متمنيا "التوفيق للرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ولا سيما في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد الأوروربي".

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