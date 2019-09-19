اجتماع للجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي

تابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي درس هذا الاقتراح واطلعت على الاحكام العامة وتعريف المصطلحات وناشقت موضوع انشاء الهيئة الناظمة ومهامها وتوقفت عند البند 17 من المادة 45 المتعلق بانشاء المختر المركزي الذي علقته إلى الجلسة المقبلة.

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