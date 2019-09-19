ممثلو وسائل الاعلام دعوا المرجعيات السياسية لاتخاذ قرار جريء بعزل فؤاد أيوب

أكد ممثلو وسائل الاعلام "رفض انذارات رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بحقها"، معتبرين أن "استمرار أيوب برئاسة الجامعة اللبنانية بات يهدد مصيرها وسمعتها ووحدتها ويتخطى القوانين والاعراف السائدة مستندا على دعم سياسي يدعيه يسيء لكل من يغطيه"، مؤكداً أن "المرجع الوحيد للمؤسسات الاعلامية هو محكمة المطبوعات".
وفي بيان لهم بعد اجتماع في مبنى صحيفة "غالنهار"، أكد الممثلون"رفض طلب رئيس الجامعة شطب كل ما يسيء اليه"، داعياًالمرجعيات السياسية والحكومة الى "اتخاذ قرار جريء بعزل فؤاد أيوب".
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