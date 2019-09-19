جمال تراست بنك: اضطررنا الى التصفية الذاتية على ضوء قرار الخزانة الأميركية

أعلن "​جمال ترست بنك​ ش. م. ل" في بيان اليوم، أنه "على ضوء قرار ​الخزانة الأميركية​ القاضي بإدراج "جمال ترست بنك ش. م. ل" على قائمة الـ "SDGT" بتاريخ 29 أب 2019 وعلى الرغم من سلامة وضعه المالي المؤكد في ​تقارير​ مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والاصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الادارة الى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع ​مصرف لبنان​".

اضاف المصرف في البيان: "يهم مصرف جمال ترست بنك ش.م.ل ان يؤكد مجددا ان ما يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين ويرجو الامتناع عن نشر اي معلومة تخص هذا الظرف الاستثنائي ولا تكون صادرة عن ادارة المصرف".

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