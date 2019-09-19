الرئيس الإسرائيلي: سأبذل قصارى جهدي لمنع جولة أخرى من الانتخابات

لفت الرئيس ال​إسرائيل​ي ​رؤوفين ريفلين​ إلى انه "حتى اليوم، ليس من الواضح إلى أين تتجه ​الكنيست​ ​الجديدة​"، مشيراً إلى ان "هذه أيام مضطربة في النظام السياسي، كما فعل كل رؤساء إسرائيل، سأجتمع مع ممثلي جميع الأحزاب مرة أخرى في ​المستقبل​ القريب، نعم ، للمرة الثالثة خلال ولايتي كرئيس، سأجتمع مع ممثلي الأحزاب لإجراء مشاورات".

وأكد "إنني سأبذل قصارى جهدي لمنع جولة أخرى من ​الانتخابات​، لكن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقكم، وعلى المسؤولين المنتخبين، وعلى وجه التحديد على أولئك الذين يقفون على رأس أكبر الأحزاب".