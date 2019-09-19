الرئيس الإسرائيلي: سأبذل قصارى جهدي لمنع جولة أخرى من الانتخابات

لفت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى انه "حتى اليوم، ليس من الواضح إلى أين تتجه الكنيست الجديدة"، مشيراً إلى ان "هذه أيام مضطربة في النظام السياسي، كما فعل كل رؤساء إسرائيل، سأجتمع مع ممثلي جميع الأحزاب مرة أخرى في المستقبل القريب، نعم ، للمرة الثالثة خلال ولايتي كرئيس، سأجتمع مع ممثلي الأحزاب لإجراء مشاورات".
وأكد "إنني سأبذل قصارى جهدي لمنع جولة أخرى من الانتخابات، لكن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقكم، وعلى المسؤولين المنتخبين، وعلى وجه التحديد على أولئك الذين يقفون على رأس أكبر الأحزاب".
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