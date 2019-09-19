ظريف:من مصلحة الساعين الى جر ترامب للحرب الدعاء لكي لا يتحقق ما يريدون

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من نشوب حرب بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الهجوم على السعودية كان "عملا من أعمال الحرب".
وسأل ظريف: "هل هذا عمل حربي أم أنه تحريض على الحرب؟"، معتبرا أن "أعضاء فريق باء إضافة إلى شركائهم يسعون إلى خداع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجره إلى حرب".
وشدد على أنه "من مصلحة الساعين الى جر ترامب للحرب الدعاء لكي لا يتحقق ما يريدون"، مضيفا: "ما زالوا يدفعون ثمن حرب اليمن الصغيرة جداً التي امتنعوا قبل 4 سنوات عن ايقافها بسبب تكبرهم".
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