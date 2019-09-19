ظريف:من مصلحة الساعين الى جر ترامب للحرب الدعاء لكي لا يتحقق ما يريدون

حذر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ من نشوب حرب بعدما قال وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إن الهجوم على ​السعودية​ كان "عملا من أعمال الحرب".

وسأل ظريف: "هل هذا عمل حربي أم أنه تحريض على الحرب؟"، معتبرا أن "أعضاء فريق باء إضافة إلى شركائهم يسعون إلى خداع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وجره إلى حرب".

وشدد على أنه "من مصلحة الساعين الى جر ترامب للحرب الدعاء لكي لا يتحقق ما يريدون"، مضيفا: "ما زالوا يدفعون ثمن حرب ​اليمن​ الصغيرة جداً التي امتنعوا قبل 4 سنوات عن ايقافها بسبب تكبرهم".