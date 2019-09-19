رئيس حكومة تشيكيا دعا الى عمل دولي مشترك لتسهيل عودة السوريين لوطنهم

دعا رئيس ​الحكومة​ التشيكية اندريه بابيش إلى "عمل دولي مشترك لتسهيل عودة المهجرين السوريين بفعل ​الإرهاب​ إلى بلدهم وإنهاء الأزمة في سورية"، معتبرا أن"الحل الوحيد للاجئين يكمن في عودتهم إلى وطنهم".

ولفت في تصريح الى أنه "لو كانت ​الأمم المتحدة​ فعالة وهي ليست كذلك لكان من الممكن فعل شيء ما"، مشيرا إلى محورية الدور الروسي في حل أزمات المنطقة، معتبرا أنه "من دون ​روسيا​ لا يمكن حل الوضع القائم في ​الشرق الأوسط​".

