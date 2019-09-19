رئيس حكومة تشيكيا دعا الى عمل دولي مشترك لتسهيل عودة السوريين لوطنهم

دعا رئيس الحكومة التشيكية اندريه بابيش إلى "عمل دولي مشترك لتسهيل عودة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى بلدهم وإنهاء الأزمة في سورية"، معتبرا أن"الحل الوحيد للاجئين يكمن في عودتهم إلى وطنهم".
ولفت في تصريح الى أنه "لو كانت الأمم المتحدة فعالة وهي ليست كذلك لكان من الممكن فعل شيء ما"، مشيرا إلى محورية الدور الروسي في حل أزمات المنطقة، معتبرا أنه "من دون روسيا لا يمكن حل الوضع القائم في الشرق الأوسط".
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