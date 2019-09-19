الخارجية العراقية: نرفض الانضمام للتحالف الدولي لأمن ملاحة الخليج

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية أحمد الصحّاف "رفض العراق الانضمام إلى ​التحالف الدولي​ لحماية الملاحة البحرية بمياه ​الخليج​"، معتبرًا أن "تلك القوة العسكرية تزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيداً". ولفت إلى ان "رؤية الخارجية تتلخص بأن تشكيل أي قوة عسكرية لحماية الممرات المائية في الخليج سيضفي على المنطقة مزيدًا من التعقيد"، مشيراً إلى أنه "علاوة على أن التصعيد بين ​طهران​ و​واشنطن​ يأخذ مسارات متعددة، والعراق يلتزم الحياد إزاء هذا التصعيد وينظر إلى ضرورة الإبقاء على منطقة آمنة ومتوازنة ومستقرة".

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